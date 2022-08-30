بعد أمطار غزيرة.. إزهار صحراء تشيلي مجدداً (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أزهرت السهول القاحلة في شمال تشيلي بعد سقوط أمطار شتوية غزيرة على صحراء أتاكاما، ما ينبىء بجذب أعداد كبيرة من السياح المحليين والأجانب.

ونقلت "يورونيوز" عن عالم الأحياء روبرتو كونتريراس، قوله في يونيو، تلقت بعض المناطق أكثر من 80 ملليمتر من المياه، وهي كمية كبيرة للصحراء القاحلة في العادة.

وأضاف "هذا يخبرنا أن ظاهرة (الإزهار) يمكن أن تكون مهمة (هذا العام)".

وعادة ما تختبئ بذور وبصيلات الأنواع المتوطنة تحت الأرض، بعيدا عن الشمس الحارقة على السطح، في انتظار ما يكفي من المياه لتخرج من الأرض.

وفي متنزه ليانوس دي تشلي الوطني، بوابة الصحراء الأكثر جفافاً في العالم، شوهدت هذه الظاهرة بالفعل مع إنبات القرنفل الصغير والأنواع الأخرى.

وقال حارس الحديقة خورخي جودوي "إنها مجرد بداية، ونأمل أن نحصل على مزيد من الأزهار بحلول النصف الثاني من شهر سبتمبر".