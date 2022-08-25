"إعصار ناري" في البرتغال.. فيديو

المصدر: البيان

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سجل رجل إطفاء بمنطقة فيا ريال شمال البرتغال مقطع فيديو يظهر تشكّل إعصار من النيران في أحد حرائق الغابات التي تجتاح البلاد حاليا.

ويذكر أن الأعاصير النارية هي ظاهرة نادرة تأتي من مزيج من العوامل التي تشمل الحرارة والرياح والغبار.

يذكر أن رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جميع أنحاء البرتغال في ظل ظروف عاصفة ودرجات حرارة مرتفعة.