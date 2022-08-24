نبتة تظهر من جديد في الصين بعد أكثر من قرن على اختفائها

المصدر: البيان

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أعلن معهد تشنغدو للعلوم البيولوجية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مؤخرا، أن الباحثين قد عثروا على 15 عيّنة من نبتة ايوونيموس أكويفوليوم، المدرجة في قائمة النباتات الأشد تهديدا بالانقراض على المنحدر الجنوبي لجبل قونغا، خلال أعمال الاستكشاف التي أجرتها البعثة العلمية الثانية إلى هضبة تشينغهاي - التبت في أغسطس 2021.

وقد افتقدت هذه النبتة منذ مايزيد على المائة عام. وتم نشر الأوراق البحثية المتعلقة بالنبتة مؤخرًا في المجلة الدولية لتصنيف النباتات "فيتو كيس"، بحسب "شينخوا".

يقول هون جين، الباحث المساعد في معهد تشنغدو للبيولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم: "أنا محظوظ للغاية، لأن بعض علماء النبات ظلوا يبحثون عنها منذ ما يزيد على عشر سنوات، والبعض سقطوا أثناء تسلقهم الجبال بحثا عنها فأصيبوا بجروح وكدمات".

ومن أجل ضمان دقة النتائج العلمية التي توصلوا إليها، أجرى الباحثون بعد الرحلة الميدانية، مقارنة تجريبية للمعلومات الوراثية الجزيئية لعينة النبتة، وأكدوا أخيرًا أن النبتة التي عثروا عليها هي بالفعل ايوونيموس أكويفوليوم.

وكان عالم النبات البريطاني ارنست هنري ويلسون قد جمع في العام 1908 ثلاثة عينات من هذه النبتة في مرحلة الإثمار في غرب سيتشوان. بعد ذلك لم يعثر أحد غيره على هذه النبتة مرة أخرى لأكثر من 110 سنوات.