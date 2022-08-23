انخفاض الحرارة في سيدني 10 درجات مئوية خلال ساعتين فقط

المصدر: البيان

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انخفضت درجة الحرارة في سيدني بمقدار 10 درجات مئوية في ساعتين فقط، حيث هجمت جبهة باردة عبر نيو ساوث ويلز، وفق موقع "أستراليا بالعربي"

كانت درجات الحرارة في منتصف النهار عند 22 درجة مئوية في مرصد سيدني هيل، ولكن بحلول الساعة 2 مساءً، انخفضت درجات الحرارة إلى 12.7 درجة مئوية عند وصول الجبهة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن كتلة هوائية باردة تنتشر فوق جنوب شرق أستراليا تسبب تبايناً كبيراً في درجات الحرارة بين بعض أكبر عواصم أستراليا اليوم.

وأظهرت اللقطات أن سماء سيدني تتغير من اللون الأزرق إلى الرمادي في غضون ساعات مع مرور العاصفة، إذ أنه لم تنخفض درجات الحرارة فحسب، بل اجتاحت عاصفة بَرَد المدينة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أنه لا يزال التحذير من الأمواج والرياح الخطرة سارياً في سيدني، حيث يجتاح انفجار أنتاركتيكا الولاية مما يتسبب في تساقط الثلوج والأمطار والرياح المدمرة.