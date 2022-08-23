"الغابة العمودية".. مشروع معماري ذو بعد بيئي لتجديد ميلانو (فيديو)

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

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الغابة العمودية أو "Bosco Verticale"؛ هو مشروع معماري صممه ستيفانو بويري بمساعدة علماء البستنة وعلماء النبات المحليين في إيطاليا.

يتكون هذا المشروع من برجين سكنيين بطول 76 مترًا و110 أمتار، ويقترح تجديدًا حضريًا لمنطقة بورتا نوفا في ميلانو.

تمت استعمل أكثر من 900 شجرة و 1100 نبتة، بحسب موقع "futura.sciences"

ويتوقع، حسب المصدر نفسه، أنه بحلول العام 2030 سيعيش أكثر من 60٪ من السكان في المدن، ومثل هكذا مشروع بإمكانه مدهم بالأكسجين.

ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى تنشيط المنطقة، مع دمج البعد البيئي.

وقد كلف بناء الغابة العمودية 40 مليون يورو، وتم طرح الشقق للبيع في البداية بسعر 7000 يورو للمتر المربع الواحد؛ وأصبحت تباع اليوم بأكثر من 15000 يورو لكل متر مربع، ولا سيما الطوابق العليا.

الارتفاع في القيمة يمكن تفسيره من خلال العديد من الجوائز والأوسمة التي فازت بها مشروع "الغابة العمودية" منذ اكتماله.

فقد حاز هذا المشروع على مجموعة من الجوائز المختلفة، وأكثرها شهرة هي جائزة Highrise الدولية من Deutschen Architekturmuseums في فرانكفورت (2014)، وجائزة CTBUH لأفضل مبنى شاهق في العالم من مجلس المباني الشاهقة والموئل الحضري في IIT Chicago (2015).

وتبلغ رسوم الصيانة حوالي 1500 يورو شهريًا لكل وحدة سكنية، وذلك للحفاظ على الغابة العمودية في صحة جيدة، حيث يتطلب هذا النظام البيئي إشرافًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل الجهات المختصة.