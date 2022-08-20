الحمام المتوّج الفكتوري.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

الحمام المتوج الفكتوري هو نوع من الحمام الأزرق والرمادي مع قمة ريشية ملونة، وقد تم تشبيهه بالملكة فكتوريا.

هذا الصنف من الطيور يدعى الحمام المتوج الفيكتوري مع ّأن شكله لا يمد بصلة الى الحمام، إلا أنه ينتمي إلى عائلة غورا المكونة من أربعة أنواع من الحمام ذي المظهر الأرضي الفريد والحجم الكبير الذي قد يصل إلى حجم الديك الرومي، بحسب موقع (geo_france).

الموطن الأصلي لهذا النوع بالذات من الحمام هو منطقة غينيا الجديدة، وحصل على اسمه المميز إحياء لذكرى شخصية تاريخية عظيمة الملكة البريطانية فيكتوريا، التي حكمت المملكة المتحدة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر.

تعتبر هذه الطيور الأبطأ مقارنة بجميع أنواع حمام التاج الثلاثة، ولكن يتم تربيتها على نطاق واسع في المحميات، إلا أن إزالة الغابات يعد تهديدًا كبيرًا لموئلها، وبالتالي فإن هذه الأنواع مدرجة في القائمة الحمراء لأكثر الأنواع تهديدا بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

الإناث تضع بيضة واحدة فقط في موسم التزاوج وهذا أمر لا يساعد حقا على بقائها علاوة على أن رقصة التزاوج معقدة أيضا.