حريق ضخم يلتهم "سيرا دا إستريلا" في البرتغال

المصدر: البيان

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اجتاحت حرائق ضخمة حديقة سيرا دا إستريلا أول أمس الاثنين في منطقة فالي دا أموريرا (وادي أموريرا) في بلدية مانتيغاس، وتسبب بإخلاء عشرات القرى المجاورة، بحسب ما ذكر المعهد البرتغالي للحفاظ على الطبيعة والغابات.

ويعتبر الحريق، الذي اندلع في سيرا دا إستريلا، وهي أكبر منطقة محمية في البرتغال، الأكبر منذ العام 2018، بحسب "يورونيوز".

ويكافح حوالي 1000 رجل إطفاء لإخماد الحريق.