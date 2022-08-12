الحرائق تلتهم متنزهاً وطنياً في وسط البرتغال.. فيديو

المصدر: البيان

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عاودت حرائق الغابات الاشتعال في البرتغال واستعرت هذه المرة في حديقة سيرا دا إستريلا الطبيعية، وهي منطقة جبلية في وسط البرتغال.

وتم حشد أكثر من ألف إطفائي أول أمس الأربعاء لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي يجتاح المنطقة منذ اندلاعه يوم السبت في بلدية كوفيلا وتدميره ما لا يقل عن 3000 هكتار من الغابات والأشجار، بحسب "يورونيوز".

يذكر أن سيرا دا استريلا هي أعلى سلسلة جبال في البرتغال، إلى جانب سيرا دا لوزا، حيث تكونان معا المجموعة المكونة في أقصى الغرب من Sistema Central.

وتشمل سيرا دا استريلا أعلى نقطة في البرتغال بارتفاع 1،993 مترًا فوق مستوى سطح البحر.