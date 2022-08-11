هبّة أوروبية لتخليص فرنسا من "الوحش"

المصدر: البيان

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التحق رجال إطفاء من جميع أنحاء أوروبا بفرنسا اليوم الخميس لمكافحة حريق غابات هائل يستعر لليوم الثالث بالقرب من بوردو، حيث يُستبعد تراجع درجات الحرارة المرتفعة قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء، تدعمهم طائرات رش المياه، احتواء الحريق في منطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، الذي أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم وأتى على 6800 هكتار من الغابات.

وقال جريجوري أليون المسؤول في هيئة الإطفاء الفرنسية لراديو (آر.تي.إل) "إنه غول، إنه وحش".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الأوروبية تهب لإنقاذ فرنسا. وأضاف مكتبه أن طائرتي إطفاء يونانيتين إضافة إلى طائرتين سويديتين و64 رجل إطفاء من ألمانيا و146 رجلا آخر من بولندا ومزيدا من رجال الإطفاء من النمسا ورومانيا سيصلون إلى البلاد، وفق ما نقلت إذاعة "مونت كارلو".

واندلعت حرائق الغابات في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف بفعل موجات الحر المتتالية التي اجتاحت القارة وسُجلت خلالها درجات حرارة قياسية ولفتت الانتباه من جديد إلى مخاطر تغير المناخ على الصناعات وسبل العيش.

وقال رجال الإطفاء إنهم تمكنوا من إنقاذ قرية بولان بيليه، التي تحولت إلى قرية أشباح بعد أن طلبت الشرطة من السكان إخلاء منازلهم مع اقتراب ألسنة اللهب.

وفي مدينة هوستنس القريبة، بقيت أليسون فايول ووالدها في منزلهما وحقائبهما معبأة استعدادا للمغادرة سريعا في أي وقت.

وقالت فايول بعدما شاهدت العديد من جيرانها يغادرون منازلهم خلال الليل "لا يزال كثير من الدخان يتصاعد لكنه لا يأتي في هذا الاتجاه حاليا".

وزارت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن المنطقة.

موجات الحر والفيضانات وذوبان الجليد

زادت موجات الحر والفيضانات وذوبان الجليد المخاوف المرتبطة بتغير المناخ وزيادة تكرار الأحوال الجوية المتطرفة في أنحاء العالم.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن موجات الحر المتتالية وانحسار الأنهار وارتفاع درجات حرارة الأرض بحسب القياسات التي تتم من الفضاء لا يترك مجالا للشك بأن تغير المناخ يؤثر سلبا على الزراعة والصناعات الأخرى.

وقال أشباخر لرويترز "إنه أمر سيء للغاية. لقد رأينا (أحوالا جوية) متطرفة لم نرصدها من قبل".

وقامت مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بقياس درجات حرارة "عظمى" على سطح الأرض تجاوزت 45 درجة مئوية في بريطانيا و50 درجة مئوية في فرنسا و60 درجة مئوية في إسبانيا في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت بيانات من نظام المعلومات الأوروبي عن حرائق الغابات أن النيران اشتعلت في أكثر من 57200 هكتار في فرنسا حتى الآن هذا العام، أي ما يقرب من ستة أضعاف المتوسط السنوي للعام بأكمله في الفترة من 2006 إلى 2021.

وقالت السلطات الفرنسية إن درجات الحرارة في منطقة جيروند ستصل إلى 40 درجة مئوية اليوم الخميس وستظل مرتفعة حتى يوم السبت.

وحذر رجال الإطفاء من "مزيج قابل للانفجار" من الأوضاع الجوية بما فيها الرياح وعوامل أخرى تساعد على إذكاء النيران.

وتعرضت منطقة جيروند لحرائق غابات كبيرة في يوليو تموز أتت على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات وأجبرت ما يقرب من 40 ألف شخص على ترك منازلهم بشكل مؤقت.

ووصف جان لوي دارتايل رئيس بلدية هوستنس الأسابيع الماضية بأنها كارثة.

وقال لراديو كلاسيك "المنطقة مشوهة تماما. نشعر بالأسى. نحن مرهقون...(هذه الحرائق) هي القشة التي قصمت ظهر البعير".