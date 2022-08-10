"كومولوس ووتر".. آلة تنتج مياه الشرب من ندى الصباح (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في العديد من البلدان حول العالم، يكفي فتح صنبور لملء كوب من الماء، وري عطشك أو غسل أطرافك.

ومع ذلك، لا يزال مليارا شخص لا يتمتعون اليوم بحرية الوصول إلى الماء، بحسب موقع (futura.sciences).

لكن آلة المياه المجمعة المبتكرة قد تكون هي الحل، وذلك بجعلها من الممكن إنتاج أكثر من 25 لترًا من الماء يوميًا بفضل "ندى الصباح".