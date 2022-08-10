"كومولوس ووتر".. آلة تنتج مياه الشرب من ندى الصباح (فيديو)
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في العديد من البلدان حول العالم، يكفي فتح صنبور لملء كوب من الماء، وري عطشك أو غسل أطرافك.
ومع ذلك، لا يزال مليارا شخص لا يتمتعون اليوم بحرية الوصول إلى الماء، بحسب موقع (futura.sciences).
لكن آلة المياه المجمعة المبتكرة قد تكون هي الحل، وذلك بجعلها من الممكن إنتاج أكثر من 25 لترًا من الماء يوميًا بفضل "ندى الصباح".
"كومولوس ووتر".. آلة لإنتاج مياه الشرب من ندى الصباحhttps://t.co/AQhQyDNZ2A#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/G3ohtfxWaZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 10, 2022