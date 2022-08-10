المجاعة تهدد حياة ملايين الكينيين بسبب القحط.. فيديو

المصدر: البيان

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تتمدد ريح محملةٍ بالغبار على غالبية مناطق شمالي كينيا، من بينها منطقة بورابول، حيث أضحى الجفاف يتهدد السكّان بمجاعة قاتلة بعد ثلاث سنوات من القحط، لم تسعف أديمَ الأرض خلالها نقطةُ مطر، وفق "يورونيوز"

السكّان في بورابول يعتمدون في معيشتهم على التوت البري، الذي ينأى بأطفالهم عن جادة الجوع المفترس، ومن المؤكد أن الأم لوكا متير تدرك جيداً أن ثمار التوت البري المرّة تجعل أطفالها مرضى، لكنّ "ليس ثمة شيءٌ آخر ليأكله الصغار" تقول الأم لخمسة أطفال، مضيفة: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نبقى على قيد الحياة".

وبينما الجوع يتربّصُ بالملايين في كينيا، توجه الناخبون في البلاد أمس الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد، في سباق انتخابي اشتد فيه التنافس بين المرشح للمرة الخامسة رايلا أودينغا، وويليام روتو الذي اعتمد في حملته الدعائية على قصة رحلته من الفقر إلى الرخاء.