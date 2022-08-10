دجاج لمحاربة الجراد في الصين.. فيديو

المصدر: البيان

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خضعت خمسة آلاف دجاجة لتدريبات خاصة من أجل محاربة الجراد، انطلقت مؤخراً لتنفيذ مهام من أجل حماية النظام البيئي في مناطق متفرقة من مقاطعة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم.

وبفضل أرجلها الرفيعة وأقدامها الكبيرة، تستطيع هذه الدجاجات السير بقوة والجري بسرعة، وهي ماهرة في مكافحة الجراد القادر على القفز والطيران.

وكان المكتب المحلي للزراعة والشؤون الريفية في مدينة إيلي التابعة للمقاطعة الصينية المذكورة، اعتمد الدجاج المقاوم للآفات الحشرية وسيلة لمكافحة الجراد في الأراضي المزروعة.

وتعدّ هذه الدجاجات من حيث الوزن والطعم والنشاط والقوة دجاجاً عالي الجودة، كما أنها صديقة للبيئة، بحسب "يورونيوز".