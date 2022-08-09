السيول تغرق سيئول.. فيديو

المصدر: يونهاب

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قالت وكالة الأرصاد الجوية إن ما يصل إلى 170 ملم من الأمطار ضربت المنطقة الوسطى في البلاد، بما في ذلك منطقة العاصمة سيئول، مما أدى إلى إغراق منازل ومباني وممتلكات أخرى.

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA) تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في وقت سابق من صباح يوم أمس الاثنين في جميع أنحاء العاصمة ومدينة إنتشون الساحلية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من إقليم كيونغي المحيط بالعاصمة وإقليم كانغوون الشمالي.

تصدر مثل هذه التحذيرات عندما يُتوقع أن يتجاوز هطول الأمطار 60 ملم في فترة ثلاث ساعات أو 110 ملم في 12 ساعة.

وأفادت الوكالة بأنه في يونتشون، على بعد 62 كيلومترا شمال سيئول، بلغ معدل الأمطار 171 ملم حتى الثالثة مساء، و87.9 ملم في إنتشون. وفي سيئول، بلغت الأمطار 60 ملم، وفي تشوورون 78.5 ملم، على بعد 71 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في تلك المناطق، ولكن وقعت أضرار في الممتلكات، بما في ذلك تهجير اثنين من السكان في تشوروون.

كما تلقت السلطات تقارير عديدة عن غرق المركبات والأراضي الزراعية وتدمير الطرق وسقوط الأشجار في المناطق التي ضربتها السيول الغزيرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية يوم أمس إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الوسطى في البلاد وشمال إقليم كيونغي سقوط أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق.