24 قتيلاً وأكثر من 50 ألف متضرر جراء أمطار غزيرة يشهدها النيجر

المصدر: أ ف ب

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لقي 24 شخصا مصرعهم وتضرر أكثر من خمسين ألفا آخرين جراء أمطار غزيرة يشهدها النيجر منذ يونيو، وفق ما أعلنت السلطات في هذا البلد، الذي عادة ما يكون مناخه شديد الجفاف.

في المجموع، قُتل 24 شخصا، بينهم 13 جراء انهيار مساكنهم و11 غرقا، فيما تضرر 54653 آخرين، وفقا لأرقام أجهزة الحماية المدنية التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.

كما أحصت هذه الأجهزة وجود ما لا يقل عن 36 جريحا.

وأفاد تقرير رسمي سابق في 20 يوليو بمقتل 15 شخصا وتضرر أكثر من 23600 آخرين.

وأكثر المناطق تضررا هي زيندر (وسط شرق) ومارادي (وسط جنوب) وديفا (جنوب شرق). أما العاصمة نيامي التي عادة ما تتأثر أكثر بالأمطار والفيضانات، فقد بقيت بمنأى في الوقت الحالي عما تشهده تلك المناطق.

في المناطق المتضررة، دمرت الأمطار أو ألحقت أضرارا بأكثر من 5800 مسكن وتسببت في انهيار مراكز رعاية صحية ومخازن حبوب ومتاجر وأجزاء من مدارس.

في 2021، تسببت أمطار غزيرة في مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا وأدت الى تضرر أكثر من 200 ألف آخرين، وفقا للسلطات والأمم المتحدة.