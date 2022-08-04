الفيضانات تسبب أضراراً جسيمة في البنية التحتيّة لسلطنة عُمان.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت عدة محافظات في سلطنة عمان هطول أمطار متفاوتة مصحوبة برياح نشطة ساهمت بشكل كبير في نشاط جريان عدد من الوديان والشعاب.

وقد ألحقت الفيضانات أضرارا بعدد من الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين بولاية مدحاء وقرية ليماء في محافظة خصب في ولاية مسندم، حيث تعمل قطاعات الدولة المختلفة على معالجة الأضرار.

وقامت السلطات العمانية بوضع ملجأين تحت تصرف المواطنين المنكوبين بعد أن قامت بتزويد المؤسستين بالمستلزمات الضرورية.

من جهته، قام الجيش السلطاني العماني بتقديم المساعدة وتسخير جهوده المادية والبشرية لمساندة المتضررين في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، للتخفيف من الآثار المناخية التي تمر بها البلاد.