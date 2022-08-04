الحرائق تستعر في الجبل الأسود.. فيديو

المصدر: البيان

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يحاول رجال الإطفاء في منطقة نجيفيس في الجبل الأسود جاهدين إخماد الحريق الذي ما يزال مستعراً.

وقال مدير مديرية حالات الطوارئ ميودراغ بشوفيتش لـ "سورونيوز" إن الوضع "ليس مقلقا".

وأضاف أن طائرة انضمت لجهود مكافحة الحريق، ومن المتوقع أن تشارك أيضا طائرة هليكوبتر عسكرية، وبعد الاتصال بالجانب الكرواتي لطلب المساعدة، لم يتمكنوا من تلبية الطلب بسبب انشغالهم بمكافحة حريق مندلع في المناطق النائية من دوبروفنيك.