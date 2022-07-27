حريق غابات يأتي على حوالي 20 منزلاً في دالاس الأمريكية.. فيديو

المصدر: البيان

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اجتاح حريق عشبي، أشعلته جزازة قص العشب، حوالي 300 متر عبر حقل مفتوح على إحدى ضواحي دالاس أول أمس الاثنين، مما أدى إلى إحراق الأسوار الخشبية وإضرام النار في حوالى 20 منزلاً.

كان حريق بالتش سبرينغز هو الأحدث في شمال تكساس، التي تعاني من الجفاف والتي كانت عرضة لحرائق الغابات المتزايدة منذ أسبوعين على الأقل.

كانت الجزازة تُستخدم في الحقل المفتوح لتقليم الأعشاب عندما اصطدمت ببعض الحطام فولدت شرارة أشعلت الحريق، وفقًا لما نقلته "يويونيوز" عن مارشال الإطفاء المحلي.

انتشر الحريق بسرعة شمالاً من طرف الطريق السريع 20 إلى التقسيم الفرعي حوالي الساعة 4 مساءً. وقال مسؤول إنه تسبب يوم الاثنين بدرجات متفاوتة من الأضرار في 14 إلى 20 منزلاً قبل احتواء النيران.

حريق غابات يأتي على حوالي 20 منزلاً في دالاس الأمريكية.. فيديوhttps://t.co/NtRpo7BjYz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GrfVe9Co19 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 26, 2022