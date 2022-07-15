مياه البحر الأسود تتحوّل للون الأحمر قبالة أنابا الروسية

المصدر: البيان

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تسببت ظاهرة بيئية نادرة في تحول مياه البحر الأسود قبالة مدينة أنابا الروسية إلى اللون الأحمر.

وكشف فيليب سابوجنيكوف، الباحث البارز في معهد علم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لـ "روسيا اليوم" عن أسباب هذه الظاهرة البيئية النادرة، قائلا إن عاصفة طحنت الطحالب البنية والحمراء، التي تنمو في البحر الأسود تمخض عنها العديد من الجسيمات الخيطية، ثم نقلتها الأمواج إلى الشاطئ، ما جعل مياه البحر تصطبغ باللون الأحمر.

وأشار إلى أن هذه الأنواع من الطحالب "تنمو بأعداد كبيرة جدا بحلول نهاية يونيو، ثم تبدأ العواصف".

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الهواء يسخن بشدة، في حين أن المياه لا تسخن بشكل مماثل. وهذا التباين في درجات حرارة الهواء والمياه يؤدي إلى حدوث العواصف.

وأضاف سابوجنيكوف أن "ما نراه على الشاطئ هو جسيمات جديدة، تتكون 90% منها من الطحالب الحمراء الخيطية الممزقة."، موضحا أنها تسبح في الماء على شكل قطع صغيرة.

وأشار الخبير إلى أن هذه الطحالب لا تشكل خطرا على الإنسان.