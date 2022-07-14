ظاهرة استثنائية.. عاصفة بَرَد شديدة تضرب نيو ساوث ويلز الإسترالية (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مدينة بايرون باي الساحلية في نيو ساوث ويلز حدثاً غير عادياً يوم اول أمس الثلاثاء، حيث ارتجف سكان كوينزلاند الجنوبي الشرقي أيضاً من الظروف الباردة.

وغطى حوالي 10 سم من البرد منطقة الأعمال المركزية في خليج بايرون وجليد أبيض شبيه بالثلج بعد اصطدام عاصفة ناجمة عن حوض دافئ فوق كوينزلاند بكتلة من الهواء البارد متجهة شمالاً، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الحدث الاستثنائي تسبب في هطول 32 ملم من الأمطار في بعض المناطق، بالإضافة إلى رشقات متفرقة من البَرَد الصغير في خليج بايرون.

من جانب آخر، من المتوقع أن يشعر سكان كوينزلاند بالبرد المستمر في الأيام المقبلة، مع توقع برودة الصباح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

في صباح الأربعاء، كانت مدينة أبليثورب في منطقة ساوثرن داونز أبرد مدينة في كوينزلاند عند -1.2 درجة مئوية مع الرياح التي أدت إلى درجة حرارة تشبه -3.8 درجة مئوية.

كما سجلت شارلفيل في المناطق النائية -1.2 درجة مئوية مع درجة حرارة تشبه الإحساس -3.6 درجة مئوية.

وفي بريسبان كانت درجة الحرارة في الصباح 8 درجات مئوية، أي أقل بدرجتين من المتوسط.