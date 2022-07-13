قناديل بحر تغزو شواطىء كورسيكا وتحرم المصطفين من التخفيف من وطأة الحر

المصدر: البياان

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تغزو قناديل البحر ذات اللون الوردي، منذ بداية الصيف، بعض شواطئ كورسيكا، الجزيرة الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط، ما جعل فكرة السباحة ودخول المياه أشبه بعملية انتحارية بالنسبة للعديد من المواطنين، الذين قرروا وذويهم اللجوء إلى هذه المنطقة للاستمتاع بأوقاتهم والتخفيف من وطأة الطقس الحار.

غير أن البعض قرر خوض المعركة ومواجهة هذه القناديل، فدخلوا إلى البحر مسلحين بالشباك للإمساك بهم، والتزم آخرون بقرار البقاء خارج المياه، وفق "يورونيوز".

وتعتبر قناديل البحر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض، وهي قادرة على الطفو والسباحة لكنها لا تقاوم التيارات البحرية. ويعود تاريخ ظهورها إلى أكثر من 500 مليون سنة، وربما 700 مليون سنة أو أكثر.

وقال المواطن الفرنسي رومان طربوريش، الذي يعمل كمراقب مالي "قررنا ألا نسبح، أمضينا بعض الوقت ونحن نلعب مع طفلنا على الرمل.. وتحدثنا قليلا ونحن مستلقين على المنشفة.. لكننا لم نسبح، فقط وضعنا أقدامنا حتى الركبتين في المياه".

من جانبه، قال آلان نيكولاس، سائح متقاعد يعيش في شارينت ماريتايم، وهو إقليم فرنسي تابع لمنطقة بواتو شارنت "إنه لأمر مؤسف، أن تقطع هذه المسافة وتصل إلى هنا لتقول لنفسك، اللعنة هناك قناديل البحر.. إنه أمر مزعج عندما تريد السباحة ولكن لا بأس.. لأنك ولو تعرضت للدغة قنديل.. قد لا يكون ذلك ممتعًا".