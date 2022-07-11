المصدر: البيان

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نفث بركان إيبيكو في إحدى جزر الكوريل الروسية الدخان والرماد إلى ارتفاع 2 كيلومتر في السماء في ثوران جديد أول أمس السبت.

ولم يتم الإبلاغ عن أي تهديدات للأنشطة الحيوية أو مواطني سيفيروكوريلسك القريبة، حيث لم يتم الكشف عن سقوط الرماد في المنطقة، بحسب روسيا اليوم".

يذكر أن بركان إيبيكو النشط للغاية يقع على الطرف الشمالي لجزيرة باراموشير، جزر كوريل، بروسيا، ويعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في جزر الكوريل، حيث تم تسجيل أحد عشر ثورانًا بين عامي 1793 و1991.

في ثوران جديد.. بركان إيبيكو الروسي ينفث الدخان والرماد إلى ارتفاع كيلومترين (فيديو)https://t.co/cJOjB3jZ0o#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gHDgq0NmLz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2022