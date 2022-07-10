تبخر مياه دلتا مولدوفا "جنة ياش" برومانيا.. فيديو

المصدر: البيان

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يعاني مربو الأسماك على ضفاف دلتا مولدوفا، التي توصف بالجنة الواقعة على مشارف ياش، والتي جفت بسبب الحرارة ونقص الأمطار، من ظاهرة نفوق الأسماك، ما أثر على المحميات والتعاونيات السمكية، وكذا على يعرض طيور الغاق والبجع، وقد لفت هذا الأمر انتباه السلطات.

هذا المكان يبعد 25 كيلومترًا فقط عن ياش، معرض لخطر الاختفاء، إذا لم يتم اتخاذ تدابير صارمة في أسرع وقت ممكن، وفق "يورونيوز".

وبسبب الجفاف فقد انخفض منسوب المياه بمقدار متر واحد.

وتوفر المنطقة المحمية الغذاء والتعشيش والظروف المعيشية لعدة أنواع من الطيور المهاجرة وحتى تلك المستقرة وهي واحدة من أهم مناطق التعشيش بحوض بروت الروماني ومكانا للراحة أثناء الهجرة للطيور في شرق رومانيا.

وفي هذه المنطقة، تم تحديد أكثر من 200 نوع من الطيور، منها 34 نوعا محميا على المستوى الأوروبي، وعدد من 9 أنواع محمية بشكل صارم على مستوى العالم.