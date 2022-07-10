اتلاف "رئة العالم" يتسارع

المصدر: البيان

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أظهرت بيانات حكومية مبدئية أن إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل وصلت إلى مستوى قياسي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد تدمير منطقة تزيد مساحتها خمسة أضعاف على مساحة مدينة نيويورك.

وذكرت وكالة أبحاث الفضاء الوطنية إنه تم منذ يناير إلى يونيو إزالة 3988 كيلومترا مربعا في المنطقة.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10.6 في المائة عن نفس الأشهر من العام الماضي وأعلى مستوى خلال تلك الفترة منذ أن بدأت الوكالة في تجميع السلسلة الحالية من بيانات إزالة الغابات في منتصف العام 2015.

وارتفع الدمار 5.5 في المائة في يونيو إلى 1120 كيلومترا مربعا وهو أيضا رقم قياسي لذلك الشهر من العام.

وتحتوى الأمازون، أكبر غابة مطيرة في العالم، على كميات كبيرة من الكربون، والتي يتم إطلاقها مع تدمير الأشجار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتغير المناخ.

وبدأت إزالة الأشجار تزحف إلى عمق الغابة. وفي الأشهر الستة الأولى من العام سجلت ولاية أمازوناس الواقعة في قلب الغابات المطيرة دمارا أكبر من أية ولاية أخرى لأول