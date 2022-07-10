اقتلعت الأشجار وأسقف المنازل.. عاصفة رعدية تضرب موسكو (فيديو)

المصدر: البيان

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ضربت عاصفة رعدية قوية، الخميس، مناطق في موسكو وضواحيها، رافقتها موجة رياح ونزول برد تسببت في تطاير أسقف بعض المنازل وتوقف مؤقت لحركة النقل.

ووجد سكان موسكو وبعض المناطق المجاورة للمدينة أنفسهم في وسط ما يشبه كارثة حقيقة نتيجة الأمطار والبرد والرياح القوية التي اقتلعت أسقف بعض المنازل والأشجار، وفق "روسيا اليوم".

وشهد الطقس في روسيا منذ الخميس تغيرا بعد أيام من تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة التي بلغت حوالي 30 درجة فوق الصفر.