"ديريتشو" تلوّن سماء داكوتا الجنوبية الأمريكية باللون الأخضر.. فيديو

المصدر: البيان

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تحولت سماء ولاية ساوث داكوتا الأمريكية إلى اللون الأخضر يوم الثلاثاء الماضي مع هبوب عاصفة هوائية ومطرية قوية جداً.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر هذا اللون الغريب للسماء فوق شلالات سيوكس بولاية ساوث داكوتا قبل أن تجتاح عاصفة رعدية المنطقة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن "عاصفة ديريتشو" اجتاحت معظم أنحاء ساوث داكوتا ومينيسوتا وأيوا، خلفت نحو 30 ألف شخص بدون كهرباء لساعات، وفق "يرونيوز".

وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، تسمى العواصف "ديريتشو" حين تتعرض لرياح لا تقل سرعتها عن 93 كم / ساعة وتترك مساراً ضاراً لا يقل طوله عن 400 كيلومتر، وقد وصلت سرعة الرياح لهذه العاصفة تحديداً إلى 159 كم / ساعة.

يذكر أن سكان ساوث داكوتا معتادون على العواصف المعروفة باسم ديريتشو، فقد سبق وأن تعرضوا لعواصف مؤخراً. لكن لم يعتادوا رؤيته هو سماء تتحول إلى اللون الأخضر مباشرة قبل أن تدمر الأحوال الجوية القاسية المنطقة.

ويشير العلماء إلى أن السبب الرئيسي في اخضرار السماء هو وجود الماء السائل بكميات كبيرة في الهواء.

وتحدث هذه الظاهرة الجوية عندما تحمل السحب الكثير من الماء وتسمح للضوء الأزرق بالمرور عبر سحابة العاصفة، فيختلط الضوء الأزرق بضوء الشمس الأحمر، وتتحول السماء إلى اللون الأخضر.