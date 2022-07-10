الصينيون يكتشفون أنواعاً جديدة من الحياة البحرية في بحر الصين الجنوبي وشمال غرب المحيط الهادئ

المصدر: البيان

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أعلن معهد علوم وهندسة أعماق البحار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن فريق الباحث تشانغ هاي اكتشف عدة أنواع جديدة وأنواع مسجلة حديثًا من ثعابين أعماق البحار في بحر الصين الجنوبي وشمال غرب المحيط الهادئ، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعتبر نجم البحر الثعباني مجموعة الأكثر تنوعًا من شوكيات الجلد، حيث يوجد حوالي 2100 نوع معروف، وهي منتشرة على نطاق واسع في محيطات العالم، ومعظمها يسكن قاع البحر، وترتبط بعض الأنواع بالشعاب المرجانية، وإنها واحدة من المجموعات الرئيسية للكائنات البحرية القاعية.

أجرى فريق البحث دراسات مورفولوجية وجزيئية منهجية على عينات من نجم البحر الثعباني في أعماق البحار تم جمعها بواسطة الغواصة المأهولة شنهاي يونغشي (محارب أعماق البحار) في بحر الصين الجنوبي وشمال غرب المحيط الهادئ من العام 2016 إلى العام 2021، وحدد 36 نوعا من نجم البحر الثعباني في أعماق البحار.

وشملت هذه سبعة أنواع جديدة، والتي وصفها الباحثون وأطلقوا عليها اسمًا منفصلًا، وهناك أيضًا 15 نوعًا تم اكتشافها لأول مرة في بحر الصين الجنوبي أو شمال غرب المحيط الهادئ (أنواع قياسية جديدة)،.

وتوفر هذه النتائج بيانات مهمة لمزيد من فهم التنوع البيولوجي لنجم البحر الثعباني في أعماق البحار في بحر الصين الجنوبي وشمال غرب المحيط الهادئ.