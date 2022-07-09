جفاف في إيطاليا وفيضانات في أستراليا.. فيديو

المصدر: البيان

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لم تشهد ضفاف نهر بو في بوريتو بإيطاليا سوى بضع قطرات من الماء في أشهر الصيف، ومنذ 6 أشهر فقط، كانت هذه المساحات المتشققة من الأرض الجافة مغطاة بالمياه. وقد أدى التأثير المشترك لزيادة درجات الحرارة إلى تفاقم نقص المياه.

ماركو غارديلا، الذي يعمل مهندسا بيئيا على مستوى حوض نهر بو، قال: "منذ نوفمبر الماضي انخفضت كمية الأمطار بمقدار النصف وانخفضت كمية الثلوج بنسبة 70 في المائة. وقد حال هذا دون امتلاء البحيرات.. شيء مهم للحفاظ على تدفق النهر".

وتؤكد مراسلة يورونيوز في إيطاليا أن "المشي على النهر الذي أصبح بإمكان المرء رؤية عمقه شعور سريالي إذ كانت المياه تتدفق من قبل ويمكن رؤية الأمواج تتقاذفها التيارات في كل مكان... نهر بو هو أكبر نهر في إيطاليا ويمثل ما يقرب من ثلث الإنتاج الزراعي للبلاد، لذلك فقد تأثر القطاع بأكمله. ولكن كانت هناك عواقب عندما يتعلق الأمر بمياه الشرب. تم فرض قيود على المياه في أكثر من 100 بلدية في منطقة إميليا رومانيا".

وإضافة إلى مشكلة الجفاف، هناك 700 ألف شخص يعيشون في المنطقة ويستخدمون المياه للاستخدام المنزلي. كما أن التدفق المتزايد لمياه البحر إلى نهر بو يجعل الري شبه مستحيل.

ففي هذه المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة، قام رئيس البلدية بإغلاق النافورة الرئيسية بالمدينة وطلب من المواطنين تقليل استهلاك المياه من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

لويجي سبينازي عمدة بلدية فونتانيلاتو، قال: "إن إغلاق النافورة لمدينة صغيرة مثل هذه يحمل رسالة مهمة. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، سيكون الأمر كذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتعزيز التحذير الذي أرسلناه. هذا العام على وجه الخصوص يجب أن يدرك الجميع حقيقة أن المياه مورد يجب علينا جميعًا الاهتمام به".

وعلى العكس من ذلك، وفي شرق الكرة الأرضية، فر الآلاف من سكان الساحل الشرقي لأستراليا، الأربعاء، من بيوتهم، هرباً من فيضانات جارفة تسببت بها أمطار موسمية وصلت أكبر المدن الأسترالية، سيدني، وضواحيها.

وغمرت الفيضانات الطرق والجسور والبلدات.

وأصدرت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز حيث تقع مدينة سيدني تحذيرات من أن الفيضانات لا تزال تشكل خطراً كبيراً على السكان على الرغم من انخفاض هطول الأمطار الخميس.

والثلاثاء قدر مسؤولون أستراليون أن عدد النازحين بسبب الكوارث الطبيعية في سيدني وحدها قد يبلغ 50 ألفاً.