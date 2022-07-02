انزلاق أرضي يطمر شاحنات ويقطع طريقاً في تركيا.. فيديو

المصدر: البيان

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ضرب انزلاق تربة تسببت فيه الأمطار، طريقا كان فيه لحظتها سلسلة من الشاحنات المتوقفة بسبب مشكلات مرورية، في منطقة أرتوين بشمال شرق تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانزلاق طمر أربع شاحنات، مخلفا قتيلا واحدا ومصابين اثنين على الأقل.

وأدى الانزلاق إلى إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين تركيا وجورجيا.