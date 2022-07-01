الأمطار تشلّ سيئول.. فيديو

المصدر: يونهاب

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قال مسؤولون إنه تم إغلاق طريق سريع رئيسي يربط جنوب شرق سيئول بإقليم كيونغكي الشمالي الشرقي، وجسر نهر الهان بكوريا الجنوبية، أمس الخميس، بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة والمناطق الوسطى.

قالت حكومة المدينة إن جميع مداخل طريق دونغبو السريع الذي يمتد من منطقة سونغبا في سيئول إلى أويجنبو، بإقليم كيونغي، تم إغلاقها منذ الساعة 6:43 صباحًا، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر قريب.

كما تم إغلاق جسر جامسو، الذي يمر عبر نهر هان في وسط سيئول منذ الساعة 9:04 صباحًا، حيث تضخم منسوب مياه النهر إلى 6.22 أمتار، بالقرب من نقطة يبلغ ارتفاعها 6.5 أمتار، ما يعرض الجسر لخطر الفيضانات.

وتم إغلاق ممر على الطريق الأولمبي السريع، وهو طريق رئيسي في العاصمة، وأجزاء من طريق سيوبو الحضري السريع في غرب سيئول.

في الوقت الذي يقترب به في موسم الأمطار الموسمية السنوي، تم الإبلاغ مؤخرا عن هطول أمطار غزيرة خلال الليل في أجزاء كثيرة من البلاد، بما في ذلك مدينة سيوسان بوسط البلاد، التي سجلت أمطار بلغت 278 ملم في الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وبداية صباح الخميس. وتم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة تجاوزت 100 ملم خلال الليل في جنوب إقليم كيونغي.

وشهدت سيئول أمطارا بلغت 98 ملم بين الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء والساعة 8 صباح الخميس، وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن منطقة العاصمة من المتوقع أن تشهد هطولًا للأمطار ستصل إلى 100 ملم في الساعة صباح اليوم.