الفيضانات تشرد 3 ملايين شخص في بنغلاديش

المصدر: وام

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أعلنت السلطات المحلية في بنغلاديش أمس أن الفيضانات الموسمية المدمرة التي اجتاحت منطقة سيلهيت الشمالية الشرقية في البلاد شردت نحو 3 ملايين شخص وأودت بحياة 92 شخصا.

وقال مساعد مفوض منطقة سيلهيت أحسن علم إن الفيضانات دمرت أكثر من 40 ألف منزل وأودت بحياة 92 شخصا، مشيرا إلى أن أكثر من 37 ألفا من سكان المنطقة لجأوا إلى أكثر من 439 ملجأ تابعا للحكومة.

وأكد أحسن علم أن 80 في المائة من منطقة سيلهيت غارقة في مياه الفيضانات، وأن أكثر من 4.5 مليون شخص تقطعت بهم السبل منذ أن ضرب الفيضان المنطقة الشمالية الشرقية في منتصف مايو المنصرم.

وفي وقت سابق من أمس، أصدر مركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في البلاد إنذارا جديدا بأن حالة الفيضانات في منطقتي سيلهيت وسونامجانج قد تتفاقم مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية في المناطق الشمالية.

