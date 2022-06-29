موجة حرّ تضرب اليابان لليوم الرابع توالياً.. فيديو
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أنه يُعتقد أن موسم الأمطار قد انتهى في شمال كيوشو، شيكوكو، تشوغوكو، كينكي، وهوكوريكو في وقت أبكر من المعتاد منذ بدء الإحصاء في العام 1951.
وقد ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مؤخرا في كافة أرجاء البلاد، حيث وصل درجة الحرارة في وسط طوكيو 35.1 درجة مئوية، وهو اليوم الرابع على التوالي منذ بدأت تلك الموجة الحارة، بحسب "جيجي برس".
موجة حرّ تضرب #اليابان لليوم الرابع توالياً.. فيديوhttps://t.co/C2tOjlLsSS#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cEUBVZqgPQ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 29, 2022