أمطار غزيرة تغمر شوارع جنوب روسيا.. فيديو

المصدر: البيان

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سجلت عدية وكالة رابتلي سكان مدينة كراسنودار الروسية وهم يمارسون التجديف في شوارع غارقة جراء أمطار غزيرة ضربت جنوب روسيا في الأيام الأخيرة.

يذكر أن الجنوب الروسي هو عبارة عن منطقة مسطحة واسعة تشمل موسكو وسانت بطرسبرغ والمدن الرئيسية في روسيا الأوروبية، حيث تتمتع هذه المنطقة بمناخ قاري، مع فصول الشتاء الباردة، على الرغم من أنّ درجة الحرارة تظل أقل من درجة التجمد لفترة أقصر ممَّا هي عليه في الشمال، والصيف دافئ وتساقط الأمطار متكررة على مدار العام، على الرغم من الحد الأقصى في الصيف.