هي الأعلى في شهر يونيو على الإطلاق.. ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة في اليابان

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ارتفعت درجات الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية في إيساكي بمحافظة غونما شمال غرب طوكيو، السبت الماضي، لتتجاوز 40 درجة لأول مرة على الإطلاق في اليابان في يونيو، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية..

ولوحظت درجة الحرارة القياسية في الساعة 2:56 مساءً (5:56 صباحًا بتوقيت غرينتش) حيث سجلت العديد من المواقع الأخرى في غونما والمحافظات المجاورة درجات حرارة أعلى من 35 درجة بسبب الطقس الجيد، وفق "جيجي برس".

كان الرقم القياسي السابق لشهر يونيو هو 39.8 درجة في كوماغايا بمحافظة سايتاما، المتاخمة لغونما، في العام 2011.

أعلى درجة حرارة في البلاد لأي شهر كانت 41.1 درجة في كوماغايا في يوليو 2018 وفي هاماماتسو في محافظة شيزوؤكا المركزية في أغسطس 2020.

وشهد وسط طوكيو السبت الماضي ارتفاع درجة الحرارة إلى 35.4 درجة قبل الظهر لتتجاوز 35 درجة للمرة الأولى هذا العام.