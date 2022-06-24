الصين الأولى عالمياً من حيث عدد مدن الأراضي الرطبة الدولية

المصدر: البيان

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تم اختيار إجمالي 25 مدينة حول العالم في الدفعة الثانية من "مدن الأراضي الرطبة الدولية" في الآونة الأخيرة، حيث تضمنت القائمة سبع مدن في الصين بما في ذلك خفي، وجينينغ، وليانغبينغ، ونانتشانغ، وبانجين، ووهان، ويانتشنغ، وفق صحيفة "الشعب" الصينية

وفي الوقت الحاضر، يصل عدد مدن الأراضي الرطبة الدولية إلى 43 مدينة في العالم، منها 13 مدينة في الصين، ما يجعل الأخيرة تحتل المرتبة الأولى عالمياً.

يمثل هذا اللقب الإنجازات البيئية للمدينة، وهو شرف رفيع المستوى ومهم في الحماية الدولية لبيئة الأراضي الرطبة الحضرية. ويُظهر التوسع المستمر في تشكيلة "مدن الأراضي الرطبة الدولية" في الصين أن حماية الأراضي الرطبة قد دخلت في إدارة موحدة وأن وعي المجتمع بأسره قد تحسن تدريجيًا.

وتمتلك الصين حاليًا 64 منطقة رطبة ذات أهمية دولية، و602 محمية طبيعية للأراضي الرطبة، وأكثر من 1600 متنزه للأراضي الرطبة. وإلى حد نهاية العام 2021، زاد حجم إعادة نقل المياه في معظم الأراضي الرطبة بشكل مطرد، وأظهرت جودة المياه الإجمالية اتجاهًا إيجابيًا ، وزاد ثراء التنوع البيولوجي.

منذ أبريل 2017، نفذت الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة أعمال التطبيق وإصدار الشهادات العالمية "للمدينة العالمية للأراضي الرطبة". وفي يوليو من نفس العام، أصدرت الصين إجراءات مؤقتة لترشيح الشهادة الدولية لمدينة الأراضي الرطبة، والتي تنص على أن المدن الموصى بها لا ينبغي أن يكون لديها موارد كافية من الأراضي الرطبة فحسب، بل يجب أن يكون لديها تدابير حماية شاملة وصارمة وحققت نتائج مماثلة أيضًا.

تعتبر مدينة جينينغ بمقاطعة شاندونغ، المدرجة في "مدينة الأراضي الرطبة الدولية" هذه المرة، غنية بموارد الأراضي الرطبة، وقذ بدأت المدينة في إنشاء "مدينة الأراضي الرطبة الدولية" في العام 2018، و في السنوات القليلة الماضية، تم حماية واستعادة المرافق الرئيسية، لتصبح بطاقة عمل جينينغ الجديدة.

حاياً، تتقدم المزيد من المدن الصينية بنشاط لتصبح "مدن الأراضي الرطبة الدولية". وتشتهر مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو بأكثر من 300 بحيرة مثل بحيرة تايهو، وبحيرة يانغتشنغ، وأكثر من 20000 نهر مثل نهر اليانغتسي، وتبلغ مساحة الأراضي الرطبة الطبيعية حوالي 4.03 مليون مو، وتحتل المركز الأولى في قائمة مناطق الأراضي الرطبة في المدن الداخلية في الصين.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت مدينة سوتشو رسميًا إنشاء "مدينة الأراضي الرطبة الدولية"، واقترحت "بناء نموذج سوتشو لمدينة الأراضي الرطبة الدولية". ومن خلال إنشاء مدينة للأراضي الرطبة، لن تعزز بشكل فعال الاستعادة البيئية والحوكمة البيئية فحسب، بل ستعتمد أيضًا على الموارد البيئية الفريدة لتشكيل علامة تجارية بيئية للسياحة الترفيهية ، بحيث يمكن تعظيم القيمة البيئية للمدينة.

وحول حماية الأراضي الرطبة، فإن موارد ومحتوى الأراضي الرطبة التي قدمتها العديد من المدن "تغطي" أيضًا مواقع تراثية.

وتعتبر جينينغ، الحاصلة على جائزة "مدينة الأراضي الرطبة الدولية" هذه المرة، وسوتشو، التي بدأت عملية تقديم الطلبات، كلتاهما من المدن التراثية الهامة على طول القناة الكبرى. وقد حفرت هذه القناة الاصطناعية المشهورة عالميًا منذ آلاف السنين، والمدرجة في "قائمة التراث العالمي"، باستمرار عددًا كبيرًا من "خزانات المياه" من أجل الحفاظ على ظروف نقل المياه.

تقع "بحيرة نانسي" في محافظة ويشان بمدينة جيننغ، وهي الاسم العام للبحيرات الأربع المتصلة، ويشان، وتشاويانغ، ودوشان، ونانيانغ ، كما أنها أكبر بحيرة في مقاطعة شاندونغ. ويرتبط تكوينها ارتباطًا وثيقًا بالتطور التاريخي للقناة الكبرى ، ولا تزال قناة مهمة لقناة بكين-هانغتشو الكبرى ، كما تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة موارد الأراضي الرطبة. وفي عملية التقدم بطلب للحصول على "مدينة الأراضي الرطبة الدولية"، تشكل الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في بحيرة نانسي، وموقع التراث العالمي للقناة الكبرى، ومحمية بحيرة نانسي الطبيعية على مستوى المقاطعة، و35 متنزهًا للأراضي الرطبة فوق مستوى المدينة معًا أساس مدينة جينينغ للأراضي الرطبة.

هذه الميزات الجديدة للبيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي المقدمة جنبًا إلى جنب مع "الأراضي الرطبة" و "مدينة الأراضي الرطبة" تجعل عناصر التراث الطبيعي متراكبة على طول التراث الثقافي للقناة الكبرى. كما أن هذا المحتوى لا يضيف تجربة جديدة إلى حديقة القناة الكبرى للتراث الثقافي الوطني قيد الإنشاء فحسب، بل يختبر قدرة ومستوى التنمية الحضرية المنسقة في بناء الحضارة البيئية أيضًا.