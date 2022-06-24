"كلين بوكس".. سلة مهملات يابانية لتجميد القمامة ومنع انتشار روائحها الكريهة

المصدر: البيان

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مع حلول الصيف الحار في اليابان، تأتي معه الكثير من الأشياء غير السارة، من درجات الحرارة شديدة الخطورة إلى الحشرات والصراصير التي يكرهها الجميع.

لكن أحد الآثار الجانبية المروعة الأخرى لفصل الصيف هو أن القمامة تبدأ بالفعل في إخراج رائحة الكريهة، خاصة في اليابان، حيث يأكل الكثير من الناس الأسماك الطازجة بشكل يومي تقريبًا.

قامت شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في أوساكا، بتطوير ”كلين بوكس“ أو الصندوق النظيف، وهو عبارة عن سلة مهملات تجمد القمامة عند درجة حرارة -11 درجة مئوية، وبالتالي وقف إنتاج البكتيريا المعروفة بإثارة الرائحة الكريهة، بحسب "جيجي برس".

وبدأت الشركة استقبال طلبات الحجز المسبق لشراء منتجها هذا.

إذا وضعت مخلفات عضوية في سلة مهملات عادية، فسوف ينتج عنها رائحة كريهة بسبب نمو الجراثيم وتطور عملية التعفن، لكن كلين بوكس يجمد القمامة لتقليل الرائحة إلى 1/26000 مقارنة بدرجة الحرارة العادية.

وسيسهل هذا التعامل مع أنواع القمامة التي تصدر الروائح مثل الحفاضات الورقية وملاءات الحيوانات الأليفة، وكذلك القمامة.

ولا يقتصر الأمر على القمامة وحدها، بل يمكن استخدامها بطرق مختلفة اعتمادًا على أفكار المستخدم، مثل تبريد المناشف والقمصان، وتخزين مستحضرات التجميل وأفلام الكاميرا.

بدأ تطوير صندوق كلين بوكس في أغسطس 2017، إثر كلمة صدرت من أحد الموظفين، حول ”الاحتفاظ بالمخلفات العضوية باردة حتى اليوم المخصص للتخلص منها“.

عندما بحثت عن الأمر، كان هناك أشخاص آخرون فعلوا نفس الشيء، لكن بعض الناس كانوا مترددين في تخزين المخلفات العضوية والطعام في نفس المكان، لذا ظهرت للوجود فكرة ”تبريد سلة المهملات“ التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة.

وبهذه الطريقة، تم بيعت الدفعة الأولى من صندوق كلين بوكس، التي صدر في العام 2019 بعدد محدود من 100 وحدة، على الفور.

والآن، يعرض صندوق كلين بوكس الجهاز الفعلي في معرض المستلزمات المنزلية تسوتايا في منطقة فوتاغوتاماغاوا، ومتجر بيكّوكاميرا يوراكوتشو، ليبدأ بالتدريج شحن المنتجات التي يجري حجزها حاليًا، بداية منتصف شهر يوليو المقبل.

ومن المرجح أن يمثل هذا المنتج خبرًا جيدًا لمن يعانون من رائحة القمامة، خاصة في فصل الصيف.

ومن المقرر عرض صندوق كلين بوكس في ”معرض رعاية الأطفال ويست 2022“، الذي سيعقد في مدينة أوساكا في الفترة من 20 إلى 21 يوليو المقبل.