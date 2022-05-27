المصدر: البيان

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تشكّل مشهد فريد من نوعه مع تمييز واضح بين مياه منبع نهر يونغ جيانغ بالصين، النهر الأم في مدينة نانينغ، قوانغشي بسبب هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية.

وحولت الأمطار النهر الى لوحة طبيعية مزخرفة باللون الأصفر والأخضر.

ونهر يونغ جيانغ هو واحد من الأنهار الرئيسية في الصين، ويقع في نينغبو، بمقاطعة مقاطعةتشجيانغ.

يأتي اسم يونغ من المدينة التي تتدفق عبرها، نينغبو ، والتي كانت تُعرف أيضًا باسم "يونغ" في العصور القديمة.

ويتكون نهر يونغ من التقارب بين نهرين، وهما نهر فنغ، الذي يتدفق عبر الحجرة، يوياو و تسيشي، ونهر ياو، الذي يمر من خلال Shangyao وجبال سيمينج.

يصب نهر يونغ جيانغ في بحر الصين الشرقي في منطقة Zhenhai، نينغبو.