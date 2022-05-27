"فيكتوريا الأمازون".. زنبقة مائية تظهر أزهارها كل يوم بلون!

المصدر: البيان

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دخلت نباتات فيكتوريا الأمازون في حديقة شيشوانغبانا الاستوائية النباتية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم موسم التفتح، حيث توافد السائحون على الحديقة للاستمتاع بالمناظر الرائعة والتقاط الصور، يحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتعد فيكتوريا الأمازون فصيلة من الزنبق المائي، ويمكن أن يصل قطر أوراقها إلى أكثر من مترين، ويمكنها تحمل حمولة بوزن يتراوح بين 60 إلى 70 كيلوغراماً دون أن تغرق.

ويعود أصلها إلى المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية. وقد تم استزراعها في حديقة شيشوانغبانا منذ العام 1963، وتحولت اليوم إلى النبتة المدلّلة داخل الحديقة.

بالإضافة إلى أوراقها المسطحة الضخمة، تتميز فيكتوريا الأمازون بخاصيتين غريبين: أولا، إفراز الكثير من البذور، حيث يصل عدد البذور في فواكهها إلى 300 أو 400 بذرة، وقد تصل إلى 700 بذرة أحيانا. ثانيا، بعدما تتفتح أزهارها، تظهر في اليوم الأول باللون الأبيض وفي اليوم الثاني باللون الوردي وفي اليوم الثالث باللون الأرجواني.