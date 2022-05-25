المصدر: البيان

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يقع وادي الفراشات هونغ خه في محافظة جينبينغ بمقاطعة يوننان الصينية، ويعدّ موطنا لنباتات الغابات المطيرة الجبلية ونباتات غابات الرياح الموسمية عريضة الأوراق.

ووفقًا لصحيفة "الشعب" الصينية، يحتوي الوادي على ما يزيد على 400 نوع من الفراشات.

وفي أواخر شهر مايو من كل عام، تخرج مئات الملايين من الفراشات من شرانقها وتطير في السماء، مشكلة ظاهرة بيولوجية نادرة، شبيهة بـ"الانفجار" .

وفي هذا الصدد، قال يانغ تشن ون، مدير متحف وادي الفراشات التابع لمكتب الثقافة والسياحة في محافظة جينبينغ، بأن درجة الحرارة هذا العام كانت أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، كما رافقتها رياح قوية وهطول متكرر للأمطار، وهو ما هيأ الظروف المناسبة لتفريخ الفراشات في أوائل ومنتصف يونيو المقبل، والتي من المتوقع أن يفوق عددها 100 مليون.