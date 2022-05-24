تشغيل أول سفينة في العالم لتربية الأحياء المائية في الصين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم تسليم وتشغيل أول سفينة في العالم لتربية الأحياء المائية "قوشين 1"بطاقة 100 ألف طن في شركة بايهاي تشينغداو لبناء السفن المحدودة التابعة لشركة بناء السفن الحكومية الصينية في 20 مايو الجاري.

وتبلغ استثمارات "قوشين 1" حوالي 450 مليون يوان، وطول السفينة 249.9 متر، والحجم المزاح لها 130 ألف طن، وحمولة تصل الى 100 ألف طن، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

كما تحتوي السفينة على 15 حجرة تكاثر، مع ما يقرب من 90 ألف متر مكعب من المياه لتربية الأسماك، والمخطط أن يصل الإنتاج السنوي من الأسماك عالية الجودة إلى 3700 طن.

ويتوقع بعد هذا التسليم، أن يتم إطلاق الدفعة الأولى من أسماك كروكر أصفر كبير ذات الجودة العالية في السوق المحلية هذا الخريف.