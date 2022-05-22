4 قتلى وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل جراء عواصف في كندا

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات الكندية السبت مقتل أربعة أشخاص في شرق البلاد جراء عواصف عنيفة حرمت أيضًا ما يقرب من 900 ألف منزل في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك من الكهرباء.

وأعلنت شرطة أونتاريو عبر تويتر سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء عاصفة صيفية عنيفة.

وقالت الشرطة إن شخصًا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب تورنتو.

وفي هذه المنطقة نفسها، قتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عامًا، كانت تسير خلال العاصفة، جراء سقوط شجرة وفقًا للمصدر نفسه.

إلى الشمال، في العاصمة الفدرالية أوتاوا، قضى شخص بسبب العواصف الرعدية.

كما غرقت امرأة في الخمسينات من عمرها جراء انقلاب قارب بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتاوا عن غاتينو في كيبيك، وفق ما نقلت إذاعة كندا عن الشرطة المحلية.

إلى ذلك، كان نحو 900 ألف منزل في شرق كندا بلا كهرباء مساء السبت بسبب العواصف.

قال جيم واتسون، رئيس بلدية مدينة أوتاوا، عاصمة كندا، إنه تم تفعيل عمليات الطوارئ لتقييم الأضرار والأخطار على الأرض.

وقالت وزارة البيئة الكندية، التي أصدرت تحذيرا من العواصف الرعدية الشديدة، إن سرعة الرياح بلغت 132 كيلومترا في الساعة وقت الذروة في بعض الأجزاء.

ونشر سكان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لآثار الدمار الذي خلفته العاصفة الخطيرة التي استمرت أكثر من ساعتين.