طائر الجنة.. أجمل عصافير الصين

المصدر: البيان

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يعود طائر القرقر أو طائر الجنة، أو آكل النحل؛ المعروف أيضاً باسم "أجمل طائر الصين" إلى موقعه الثابت للتكاثر في موسمي الربيع والصيف كل عام، حيث تشهد درجة حرارة الطقس ارتفاع تدريجي، ويزداد عدد طائر الجنة في هايكو.

وفي الوقت الحاضر، ينشغل طائر الجنة كستنائي العنق بالتزاوج والتكاثر، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعد آكل النحل طائرا وطنيا صينياً محميا من الدرجة الثانية. ويتراوح طول جسمه بين 26 و28 سم، ويتميز بريشه اللامع.

وإلى جانب منظره الجميل، يتمتع بقيمة عالية في مجال البحث العلمي ويعتبره البعض "أجمل طائر في الصين"،