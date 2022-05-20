فوضى الأمطار ما قبل الموسمية في شمال شرق الهند.. فيديو

المصدر: البيان

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غمرت الأمطار الغزيرة ولاية آسام في شمال شرق الهند، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عديدة أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص، وفق "يورونيوز".

وتزداد المخاوف من انقطاع الإمداد بالمواد الأساسية، مثل الوقود والخضروات عن أجزاء من الولاية بعد أن ألحقت الانهيارات الأرضية بعض الأضرار بخطوط السكك الحديدية والطرقات وجعل الوصول إليها صعبا.

يقول الخبراء إن الطقس القاسي الذي تشهده دول عدة حول العالم سببه ظاهرة التغير المناخي، وقد ازداد سوءًا في جنوب آسيا بسبب بناء السدود وإزالة الغابات ومشاريع التنمية الفائقة.