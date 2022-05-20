موجات حرّ شديدة تضرب دولا أوروبية

المصدر: البيان

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة إلى مستويات قياسية خلال الأيام القادمة في بعض البلدان الأوروبية، بحسب "يورونيوز".

فقد تراوح متوسط درجة الحرارة في إسبانيا خلال مايو ما بين 10-15 درجة مئوية فوق المتوسط​​. كما وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق الإسبانية، إلى 40 درجة مئوية.

وأوضح خبراء في الأرصاد الجوية الإسبانية "أن هذا المستوى من موجات الحرارة لم يتم تسجيله منذ عشرين عاما". كما أوصوا ببقاء كبار السن والأطفال بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة خلال فترة ما بعد الظهر.

وقال معهد تقني فرنسي متخصص في الأرصاد الجوية، بداية شهر مايو الجاري، إن الطقس الحار في الأيام العشرة المقبلة في فرنسا، والذي يأتي بعد هطول أمطار قليلة على مدى عدة شهور، سيسبب أضرارًا جسيمة لمحاصيل الحبوب في أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي، بما يغذي مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

في باريس، وفي ظل موجات الحر التي تمر بها، نزل الناس إلى الحدائق و المنتزهات. وتقول روبيارت هيرمين، وهي من سكان مدينة بيتون، شمال فرنسا : "أنا مستعدة لمقاومة موجة الحر لدي نظارات شمسية ومسحوق مرطب للبشرة، فضلا عن مستحضر واقٍ من الشمس ومسكنات الألم، وهناك ما يمكن أكله من سندويتشات و ماء يشعشع بالثلج، كل شيء على ما يرام".

وتوقعت عالمة المناخ كريستين بيرن، أن تشهد فرنسا موجة حارة تستمر لمدة عشرة أيام تقريبًا، قائلة : إن درجات الحرارة "استثنائية" لشهر مايو، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما بين 25 و28 درجة مئوية في الشمال، وما بين 27 و31 درجة مئوية في الجنوب.

وفي مدينة ليون، جنوب شرقي فرنسا، هرع بعض الزوار إلى المواقع السياحية المعروفة للبقاء بعيدا عن أشعة الشمس، ويقول أندريه دوبوا، وهو متقاعد :"لقد جئنا لزيارة ليون من أجل ليون ليس إلا، حسنًا قررنا التوجه إلى منطقة فورفيار، الواقعة على مرتفع، بحثا عن النسيم العليل".

يقول الخبراء في الأرصاد الجوية، إن الطقس الحار سينتهي على الأرجح ببعض العواصف في نهاية الأسبوع الجاري.