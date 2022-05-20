مراهق أفغاني يصنع مركبات صغيرة من النفايات.. فيديو

المصدر: البيان

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يبدع مراهق أفغاني في صناعة نماذج مصغرة من المركبات ومعدات الحفر باستخدام مواد من النفايات.

وعرضت قناة "يورو نيوز" مقطع فيديو يظهر طالب مرحلة ثانوية أفغانيا، يدعى شاكر الله، ويقيم في مدينة خوست في أفغانستان، مع مهداته.

ويعكف شاكر الله على جمع النفايات في المنطقة المحيطة بمسكنه، حيث يستغل موهبته الكبيرة في صناعة نماذج مصغرة للمركبات، مثل الجرارات والجرافات.