370 ألف صاعقة تضرب أستراليا الغربية

المصدر: البيان

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جاء الشتاء في وقت مبكر بالنسبة لبيرث، حيث ضربت المدينة عاصفة شديدة، بما لا يقل عن 370 ألف صاعقة جنوب غرب أستراليا الغربية.

وأضاءت العاصفة العاتية الليل بينما كان سكان المدينة يراقبون من منازلهم.

وقال خبير الأرصاد الجوية "ما رأيناه كان نظام ضغط منخفض يتحرك عبر الزاوية الجنوبية الغربية للولاية".

وأُبلغ عن ما لا يقل عن 370.000 صاعقة عبر الجنوب الغربي، مع 30.000 صاعقة ضربت منطقة المترو، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

كما سقط بَرَد صغير في Wanneroo وسجلت العديد من المناطق هطول أمطار غزيرة.

وتعرضت بيرث لطوفان من الأمطار الأول أمس، ويحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن المزيد من الطقس العاصف قادم.