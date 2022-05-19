كارثة مناخية.. موت غير مسبوق للغابات المطرية الإستوائية في أستراليا

المصدر: البيان

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشجار الاستوائية في الغابات المطرية الشاسعة الخضراء، التي تغطي شمال كوينزلاند، تموت بمعدل ضعف المعدل السابق منذ الثمانينيات.

كما وجدت الدراسة الدولية طويلة المدى، أن متوسط ​​العمر المتوقع للأشجار قد ينخفض ​​إلى النصف، وهو تأثير مرتبط بزيادة تغيّر المناخ والأعاصير، بحسب موقع "أخبار أسترالية".

جدير بالذكر أن هذا الموت السريع له تأثيرات كثيرة على المناخ، باعتبارها مخازن رئيسية للكربون، وتعمل كمكابح لمعدل تغيّر المناخ من خلال امتصاص 12 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يسببها الإنسان.