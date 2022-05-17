عاصفة ترابية تتسبب في "شبه انعدام" الرؤية بالسعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتعرض مناطق مختلفة من السعودية الثلاثاء لعاصفة ترابية أدت إلى "شبه انعدام" في الرؤية وبطء حركة السير.

وغطت سحب الغبار الأصفر العاصمة الرياض ومناطق شرق وغرب البلاد في ظاهرة من المتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم، حسب ما أفاد المركز الوطني للأرصاد في المملكة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المركز توقّعه "نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض".

وأضاف "في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم (شرق) وحائل (شمال) والمدينة المنورة ومكة المكرمة (غرب) ونجران (جنوب)".

وباتت حركة السير بطيئة في الرياض بسبب صعوبة الرؤية. وحذّرت اللافتات الإلكترونية على الطرق السريعة السائقين إلى ضرورة خفض سرعتهم.

