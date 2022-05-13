جسر حيويّ ينهار جراء فيضانات فجائية في باكستان.. فيديو

المصدر: البيان

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تسببت موجة الحر القاسية في باكستان، والتي قاربت الـ 50 درجة مئوية، في ذوبان الأنهر الجليدية، ما تسبب في فيضانات مفاجئة مدمرة.

وأدت الفيضانات إلى تدمير جسر حيوي بالكامل في قرية حسن آباد، بمنطقة هونزا شمال البلاد، وإلحاق أضرار بمنازل ومبان، بعدما تخطت درجة الحرارة في مدينة جاكوب آباد، 49 درجة مئوية، بينما واجهت باكستان الشهر الماضي أحر أبريل على الإطلاق منذ العام 1961.