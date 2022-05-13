المصدر: البيان

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أطلق صيادون كمبوديون سمكة راي عملاقة مهددة بالانقراض في المياه العذبة بنهر ميكونغ.

ربط الصيادون السمكة الكبيرة حفاظا على سلامتها وسلامتهم قبل إطلاقها في النهر.

تم اصطياد أنثى ليفياثان، وهي واحدة من أكبر وأندر أنواع الأسماك في جنوب شرق آسيا، بالصدفة الأسبوع الماضي في مقاطعة ستونغ ترينغ، بحسب "يورونيوز".

لحمايتها من الإنقراض.. إطلاق سمكة "راي" عملاقة في نهر ميكونغ بكمبوديا (فيديو)https://t.co/rGaQdU6N72#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sAT44rohL7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 12, 2022