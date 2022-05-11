الجراد يغزو المناطق الزراعية في قيرغيزستان وطاجيكستان.. فيديو

المصدر: البيان

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أفادت وسائل إعلام في آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، عن قيام أسراب ضخمة من الجراد بغزو الأراضي الزراعية في دولتي قيرغيزيستان وطاجيكستان.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تدفق كميات كبيرة من الجراد إلى أراضي الفلاحين والمزارعين في منطقة أكسي بقيرغيزستان.

وبحسب المصادر الصحفية، أعلنت وزارة الزراعة في البلاد عن خطة طوارئ إنقاذية للقضاء على الجراد عبر عملية تسميم شاملة على مرحلتين، ما يهدد المحاصيل الزراعية في الوقت ذاته.

أما في الدولة المجاورة طاجيكستان، فقامت أسراب كبيرة من الجراد بتغطية المزروعات والأراضي، وذلك بعد حوالي 20 عاما على آخر غزو حصل في البلاد.